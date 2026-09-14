Рузский округ отправил КамАЗ помощи военнослужащим в зону СВО

Фото - © Пункт приема гуманитарной помощи в Люберцах в рамках акции «Добрый Новый год»/Медиасток.рф

сегодня в 13:48

Рузский округ 11 сентября отправил военнослужащим в зону специальной военной операции КамАЗ адресной гуманитарной помощи, собранной при участии азербайджанской автономии Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рузский муниципальный округ 11 сентября отправил военнослужащим в зону специальной военной операции КамАЗ адресной гуманитарной помощи для конкретной воинской части. Инициатором сбора выступила Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области во главе с председателем совета Мустафой Айюб оглы Миралиевым.

К сбору присоединились жители Ленинского, Лотошино, Рузы, Наро-Фоминска, Мытищ, Истры и других округов Подмосковья. В груз вошли крупы, макароны, сахар, тушенка, растительное масло, вода и овощи, а также средства личной гигиены. Военнослужащим также передали 11,5 кубометра обрезной доски и защитную сетку.

В отправке участвовали заместители главы Рузского округа Людмила Егорова и Дмитрий Пушкин, руководитель местной ячейки Ассоциации ветеранов СВО Юрий Лысенков, представители совета ветеранов, участники спецоперации и общественные деятели. Мустафа Миралиев вручил благодарности активистам за участие в сборе.

«Такие инициативы показывают, что народы России едины и сплочены общим делом. Мы стояли и будем стоять рядом с теми, кто помогает нашим бойцам. Спасибо каждому, кто внес свою лепту в поддержку защитников Родины!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул важность дружбы между народами и объединения для помощи участникам СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.