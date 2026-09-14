В Подмосковье началась ежегодная вакцинация жителей от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье, прививку смогут сделать взрослые и дети в поликлиниках, школах, детских садах и мобильных пунктах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. В медицинские организации региона поступают отечественные вакцины. Привиться могут жители всех возрастов.

«В Подмосковье стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп. Особенно важно своевременно защитить детей, пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие противопоказаний. Детей также вакцинируют в школах и детских садах при согласии родителей. Для взрослых организуют мобильные пункты на площадях, у торговых центров и железнодорожных станций. График выездов опубликован на сайтах медицинских организаций.

Записаться на прививку в поликлинике можно через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.