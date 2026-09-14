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В Рузском округе высадили 9 тыс саженцев в рамках акции «Сохраним лес»

Жители Рузского округа 11 сентября высадили 2 тыс. сосен и 7 тыс. елей на двух площадках Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рузский муниципальный округ 11 сентября присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес». Посадки прошли у деревни Нестерово и в лесном массиве рядом с Палашкино. В них участвовали более 1 тыс. жителей, глава округа Александр Горбылев и председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Участников обеспечили необходимым инвентарем и провели инструктаж. После работ для них организовали полевую кухню.

По итогам акции в лесах округа высадили 2 тыс. саженцев сосны и 7 тыс. саженцев ели. Студенты Тучковского филиала Московского политехнического университета также посадили 40 молодых дубов в микрорайоне Дружный.

«От всей души благодарю каждого, кто нашел время и силы присоединиться к посадке леса. Это реальный вклад в будущее нашего края. Пусть наши сосны и ели растут крепкими, а Рузский округ становится еще зеленее и уютнее!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул, что высаженные деревья будут расти десятилетиями, очищать воздух и станут домом для птиц и зверей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.