Домодедовская больница начала вакцинацию населения от гриппа и пневмококка

Жители Домодедова с 14 сентября могут пройти вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции в поликлиниках, амбулаториях и центре профилактики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Домодедовская больница начала осеннюю прививочную кампанию против сезонных инфекций. Первые пациенты вакцинировались в минувшую субботу в мобильной поликлинике в городском парке «Елочки».

С 14 сентября прививки от гриппа и пневмококковой инфекции доступны в поликлиниках, врачебных амбулаториях и центре медицины здорового долголетия и профилактики. Записаться можно через участкового врача-терапевта, по телефону 122, на региональном портале «Здоровье», в приложении MAX и через инфоматы в поликлиниках.

«Максимальная доступность, удобство и комплексный подход — наши основные принципы проведения вакцинации. Очень важно защитить организм перед холодным временем года, когда традиционно повышается уровень заболеваемости гриппом и другими вирусными инфекциями», — прокомментировала заместитель главного врача Марина Малина.

Для взрослых применяют вакцину «Флюм-М», для детей от шести месяцев до 18 лет — «УльтриксКвадри». Взрослые также могут привиться от пневмококковой инфекции препаратом «Превенар-13», иммунитет после которого сохраняется в течение трех лет. Врачи рекомендуют одновременно вакцинироваться от гриппа и пневмококка. В приоритете — жители старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также работники сферы обслуживания, образования и транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.