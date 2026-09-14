Россиянин, лишивший возлюбленную глаза, ушел на СВО и сидит на сайтах знакомств

Житель Сочи, который лишил глаза свою бывшую возлюбленную, отправился на СВО и знакомится с девушками на сайтах знакомств.

Пострадавшая Ксения Душанова в эфире шоу «Мужское/Женское», бывший избранник пытался убить ее ключом от машины. Мужчина ворвался в ее квартиру и несколько часов жестоко избивал: выколол глаз ключом, сломал ребра, ключицу и разорвал скулу.

При этом Ксения не издала ни звука во время насилия, опасаясь за жизнь двух своих малолетних детей, которые спали в соседней комнате. По ее словам, бывший парень остается безнаказанным и находится на свободе. Благодаря подруге Ксении удалось придать ситуацию огласке.

У пострадавшей от домашнего насилия жительницы Сочи диагностировали клиническое разрушение правого глаза, контузионный разрыв с потерей оболочки правого глаза, перелом костей носа, перелом нижней и латеральной стенок правой орбиты со смещением (глазное яблоко), перелом левого предплечья и правосторонний гемофтальм.

Душанова утверждает, что с ней связались не мало женщин, пострадавших от рук тирана. Одной девушке он отгрыз щеку, вторую — облил кислотой.

«Многие спрашивают, что стало с тем, кто выколупал мне глаз ключом от машины и перманентно избивал и калечил женщин! Он ушел на СВО до суда! По факту, снова сидит на сайтах знакомств», — написала Душанова на своей странице в Instagram*, приложив переписки экс-бойфренда со своей подписчицей на сайте знакомств.

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