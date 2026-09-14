67% россиян забирали вещи из отелей после проживания

Сервис Купибилет выяснил, что 67% россиян хотя бы раз забирали вещи из гостиничного номера. Чаще всего туристы увозят тапочки, мини-косметику и зубные наборы, сообщает Life.ru .

Почти каждый четвертый опрошенный забирал из отеля тапочки, небольшие флаконы шампуня, геля или мыла, а также принадлежности для чистки зубов. Халат хотя бы раз увозил каждый седьмой, полотенце — каждый десятый, посуду — каждый двадцатый. Ничего не забирали 33% респондентов.

Среди тех, кто уносит вещи из гостиниц, 29% хранят их как напоминание о поездке, 21% продолжают использовать, а 13% берут в следующие путешествия. Каждый десятый дарит их друзьям или родственникам, 11% оставляют для гостей, 14% почти сразу выбрасывают.

«Например, одноразовые вещи: тапочки, комплект для душа, а также комплект для зубной гигиены и чай, кофе, сахар обычно можно забрать из отеля и привезти домой. При этом текстиль — халаты, постельное белье и полотенце — зачастую является собственностью отеля, а значит, их вывоз из отеля может быть запрещен», — пояснили Life.ru в пресс-службе сервиса.

В Купибилет напомнили, что не все предметы в номере входят в стоимость проживания. Гостиница может потребовать компенсацию за пропавшее имущество.

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