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17-летний подросток протаранил на машине женщину в Набережных Челнах

Происшествия

17-летний подросток на машине на полной скорости сбил женщину в Набережных Челнах, сообщает «112».

По предварительным данным, в автомобиле заклинило педаль газа. В результате машина, за рулем которой был несовершеннолетний, выехала на тротуар.

Автомобиль налетел прямо на 45-летнюю женщину, которая проходила мимо. Очевидцы помогли ее достать из-под колес. Сейчас пострадавшая находится в реанимации с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.

Малолетний водитель заявил, что взял автомобиль у знакомого, чтобы прокатиться.

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