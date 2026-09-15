«Я наелась червей»: россиянка купила кружку с «сюрпризом»

Россиянка Елена купила в магазине кружку с объемной формочкой на дне. Из нее она пила чай и кофе, не обращая внимание на содержимое.

Однажды девушка налила в кружку обычную воду с лимоном. Та простояла до вечера, пока россиянка не решила попить. Заглянув в кружку, она увидела на первый взгляд отделившиеся дольки лимонов.

Впоследствии оказалось, что это были черви. Они плодились под объемной формочкой. А россиянка не домывала остатки чая и кофе, потому не знала о «дополнительном ингредиенте».

«Формочку эту вскрыли, а там опарыши развивались, жили свою счастливую жизнь», — рассказала Елена.

Девушка тут же избавилась от опасной кружки.

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