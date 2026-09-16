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ФСИН создаст в России семь «суперколоний» до 2035 года

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) до 2035 года планирует создать 7 инновационных учреждений, включающие в себя колонию, тюрьму и следственный изолятор. Об этом говорится в федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», сообщает РИА Новости .

Отмечается, что планируется строительство семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15120 мест.

Кроме того, планируется построить 5 общежитий, расчитанных на 900 мест в исправительных учреждениях, лечебного корпуса на 40 койко-мест, 2 дома ребенка на 110 мест, исправительный центр на 200 мест и 11 объектов очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний будет уведомлять гражданские психиатрические учреждения об освобождении заключенных с психическими диагнозами. Проект приказа подготовил Минюст.

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