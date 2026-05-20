ФСИН начнет сообщать о психически больных при освобождении

Документ обязывает направлять в гражданские больницы выписной эпикриз и сведения о состоянии здоровья осужденных с психическими расстройствами.

Если меру пресечения меняют с заключения под стражу на более мягкую, медицинские документы должны передать в течение пяти дней. При условно-досрочном освобождении, замене наказания или по окончании срока — не менее чем за 30 дней до выхода на свободу.

Сейчас в местах лишения свободы находятся многие люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами. Часть из них получила диагноз до ареста, часть — уже в уголовно-исполнительной системе. После освобождения их дальнейшее состояние фактически не отслеживалось.

В Минюсте считают, что новые правила позволят врачам своевременно брать таких граждан под наблюдение и при необходимости госпитализировать. Поводом для разработки проекта стали случаи, когда освобожденные с психическими расстройствами вскоре совершали тяжкие преступления на фоне обострения заболевания.

