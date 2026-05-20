DOGMA и BLANK представят совместный проект на выставке-форуме АРХ Москва 2026

Федеральный девелопер DOGMA и архитектурное бюро BLANK готовят совместную экспозицию для международной выставки-форума АРХ Москва 2026. Проект станет размышлением о теме этого года — «Идеал» — и о том, как архитектурная идея проходит путь от первого замысла до пространства, которое начинает работать для человека.

С 27 по 30 мая в Гостином дворе пройдет международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ Москва. В этом году ее тема — «Идеал». Для BLANK и DOGMA это повод поговорить о процессе проектирования: сложном, многослойном, иногда спорном, но именно поэтому настоящем.

Проект объединяет две компании, для которых человекоцентричность является важной частью профессионального подхода. В основе совместной экспозиции — мысль о том, что идеал в архитектуре редко возникает как одно готовое и очевидное решение. Прежде чем проект приходит к финальной версии, рождаются варианты. Каждый из них рассматривается, развивается и проходит проверку реальностью: контекстом, технологией, экономикой, эксплуатацией и будущей жизнью людей.

До реализации доходит одно решение. Не случайное и не единственно возможное, а то, в котором замысел находит точное равновесие с реальностью.

«Для нас тема „Идеал“ — это возможность поговорить о проектировании честно, как о процессе выбора, уточнения и ответственности. Хорошее пространство появляется тогда, когда архитектурная идея проходит через реальные ограничения и не теряет смысла. И этот смысл всегда проверяется человеком: его маршрутом, комфортом, чувством безопасности, возможностью выбрать свой сценарий. Идеал — это не просто красиво, это то, что работает и заботится о человеке», — отмечает управляющий партнер BLANK Петр Фонфара.

Партнерство BLANK и DOGMA на АРХ Москве продолжает уже начатое сотрудничество компаний. Сейчас бюро работает с девелопером над проектированием мест общественного пользования в двух жилых проектах.

Для DOGMA, хорошо известной в ряде регионов России, развитие проектов в Москве становится важным этапом выхода на один из самых конкурентных и требовательных рынков страны. Совместное участие в АРХ Москве позволит компании заявить о своем подходе к архитектуре, качеству среды и пользовательскому опыту в профессиональном поле столицы.

«DOGMA последовательно развивает комплексный подход к созданию жилых пространств. Для нас важно, чтобы проекты включали не только качественное жилье, но и социальную инфраструктуру, благоустройство, общественные пространства и сервисы, которые делают повседневную жизнь жителей комфортной и развивающей. Для мегаполиса такой подход особенно значим, поскольку именно он формирует устойчивую и полноценную городскую среду», — комментирует директор по стратегии продукта DOGMA Евгения Стяжкина.

Совместная экспозиция BLANK × DOGMA станет публичным высказыванием о том, как архитектурная идея, девелоперская ответственность и человеческий опыт могут работать вместе.

Посетить экспозицию BLANK × DOGMA можно будет на АРХ Москве 2026 с 27 по 30 мая в Гостином дворе.

В Подмосковье DOGMA строит сразу в двух городах. В Пушкино — жилой комплекс «Публицист» рядом с лесным массивом: 18 корпусов в четырех очередях, ФОК, две школы, пять детсадов, поликлиника и коммерческая инфраструктура. Также застройщик благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 га, модернизирует дорожную сеть и запустит два муниципальных маршрута до станции «Пушкино». В Реутове строится квартал «ЭВО»: в первой очереди — пять корпусов на 1 509 квартир, детский сад на 180 мест и школа на 750 мест.