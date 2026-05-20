Шоу «Импровизаторы» возвращается на НТВ 23 мая

Юмористическое шоу «Импровизаторы» выйдет на НТВ 23 мая в 23:00. Артисты проекта поделились деталями юбилейного тура и рассказали о работе с гостями, сообщает «Вечерняя Москва» .

Проекту исполнилось 10 лет. За это время, отмечают участники, их публика заметно повзрослела. «Можно прийти на наш концерт и убедиться в этом», — отметил Антон Шастун. Сергей Матвиенко добавил, что у многих зрителей, пришедших 10 лет назад, уже есть дети.

Артисты совмещают съемки с большим юбилейным туром по России и ближнему зарубежью. Арсений Попов признался, что команда соскучилась по съемкам основного шоу. Дмитрий Позов с юмором заметил, что после фото самолета для перелета на гастроли «поделал бы что угодно еще».

В новом сезоне появятся как постоянные гости — Сергей Лазарев и Егор Крид, так и новички, включая Анну Семенович. «Тех, кто пришел в первый раз, мы ждали с нетерпением», — рассказал Позов.

Гости, подчеркивают участники, не обязаны шутить. «От него вообще ничего не требуется», — пояснил Позов. По словам Шастуна, именно настроение и открытость приглашенного артиста во многом определяют выпуск.

Среди любимых форматов актеры назвали «Суфлер» и «Режиссер», где необходимо мгновенно подстраиваться под задания гостя. Состав проекта остается неизменным с первого выпуска: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

