Москвичи снова замерзнут в конце мая

Синоптик Тишковец: в конце мая в Москву придет холод

Москвичам стоит готовиться к наступлению холодов в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, майская жара продержится недолго. В конце месяца на смену «знойному пеклу» придет холод.

Наступление климатического лета будет отложено.

«На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять», — сказал Тишковец.

19 мая Москва побила 46-летний температурный рекорд жары. Вечером во вторник столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 30,3 градуса. Также температурные рекорды могут быть побиты 20 и 21 мая.

