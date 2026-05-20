Москвичи снова замерзнут в конце мая
Москвичам стоит готовиться к наступлению холодов в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам специалиста, майская жара продержится недолго. В конце месяца на смену «знойному пеклу» придет холод.
Наступление климатического лета будет отложено.
«На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять», — сказал Тишковец.
19 мая Москва побила 46-летний температурный рекорд жары. Вечером во вторник столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 30,3 градуса. Также температурные рекорды могут быть побиты 20 и 21 мая.
