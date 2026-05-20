УФАС признало рекламу «Октябрь-Девелопмент» незаконной

сегодня в 18:45

Компании «Октябрь-Девелопмент» грозит штраф за СМС без согласия абонента

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «СЗ „Октябрь-Девелопмент“ из-за рекламных СМС без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился житель, который сообщил о получении на свой номер СМС с рекламой квартир. В обращении указывались признаки нарушения закона о рекламе.

По итогам проверки ведомство возбудило дело в отношении ООО «СЗ „Октябрь-Девелопмент“ по части 1 статьи 18 закона „О рекламе“. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении застройщика к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

