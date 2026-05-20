Власти Белово разъяснили правила сборов на ремонт школ

Администрация Беловского городского округа разъяснила, обязаны ли родители участвовать в финансировании ремонта школ. Власти подчеркнули, что любые взносы возможны только на добровольной основе, сообщает СтальМедиа .

Перед началом летней кампании по обновлению учебных заведений в родительских чатах традиционно появляются обсуждения о покупке стройматериалов, мебели и обновлении кабинетов за счет семей.

В администрации напомнили, что плановые текущие ремонты в муниципальных школах проводятся ежегодно. При этом финансовое участие родителей строго регулируется федеральным законодательством.

Согласно статье 582 Гражданского кодекса РФ («Пожертвования»), законные представители учеников вправе оказывать школам материальную или благотворительную помощь для улучшения условий обучения. Однако это именно право, а не обязанность.

В мэрии подчеркнули, что ни руководство школ, ни педагоги, ни родительские комитеты не могут устанавливать обязательные суммы или требовать деньги в принудительном порядке. Любая спонсорская помощь допускается только по личному решению родителей.

