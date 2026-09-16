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В Краснодаре после демонтажа рухнувшей трубы котельной восстановлен проезд машин

Транспорт

На проезжей части в Краснодаре восстановлен проезд автотранспорта, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Ранее проезд был перекрыт из-за обрушившейся дымовой трубы котельной.

Сейчас работы по демонтажу трубы полностью завершены.

«Проезд автотранспорта обеспечен», — говорится в сообщении.

Ранее на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской в Краснодаре упавшая труба котельной частично заблокировала проезд для автомобилистов.

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