В Краснодаре после демонтажа рухнувшей трубы котельной восстановлен проезд машин
На проезжей части в Краснодаре восстановлен проезд автотранспорта, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Ранее проезд был перекрыт из-за обрушившейся дымовой трубы котельной.
Сейчас работы по демонтажу трубы полностью завершены.
«Проезд автотранспорта обеспечен», — говорится в сообщении.
Ранее на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской в Краснодаре упавшая труба котельной частично заблокировала проезд для автомобилистов.
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