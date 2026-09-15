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В Краснодаре обрушилась труба котельной и перекрыла дорогу на перекрестке

Происшествия
Telegram

Фото - © Telegram/ЧП Краснодара и края

На пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской в Краснодаре упавшая труба котельной частично заблокировала проезд для автомобилистов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Конструкция отопительного объекта неожиданно обрушилась прямо на асфальт. Она частично перегородила дорогу на оживленном участке. 

В результате аварии осложнен проезд по Восточно-Кругликовской улице при движении от Черкасской по направлению к улице имени 40-летия Победы.

По предварительным данным, в момент падения трубы никто не получил травм. На месте происшествия уже дежурят сотрудники ГАИ.

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