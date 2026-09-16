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На Песчаном путепроводе в Москве после ДТП загорелся автомобиль

Происшествия

На Песчаном путепроводе в Москве в результате ДТП загорелся автомобиль, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся и загорелся.

На место происшествия прибыли оперативные городские службы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Движение по путепроводу в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее жесткое ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле.

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