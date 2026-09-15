Мотоцикл и две легковушки столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве Происшествия сегодня в 15:37

Жесткое ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства происшествия. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Из-за ДТП в Лефортовском тоннеле возникла пробка. Движение затруднено на 4 км. Проехать можно только по 1 ряду из 3. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.