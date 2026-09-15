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Мотоцикл и две легковушки столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

Происшествия

Жесткое ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства происшествия.

На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Из-за ДТП в Лефортовском тоннеле возникла пробка. Движение затруднено на 4 км. Проехать можно только по 1 ряду из 3.

Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

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