Мотоцикл и две легковушки столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Жесткое ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте аварии работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства происшествия.
На данный момент информация о пострадавших уточняется.
Из-за ДТП в Лефортовском тоннеле возникла пробка. Движение затруднено на 4 км. Проехать можно только по 1 ряду из 3.
Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.
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