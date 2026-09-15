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С глубоким декольте: певица Ани Лорак восхитила фанатов новым вечерним образом

Культура
@anilorak

Фото - © @anilorak

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) продемонстрировала поклонникам новый элегантный образ. 47-летняя исполнительница выложила фотографии, на которых запечатлена в черном облегающем платье миди с глубоким декольте, сообщает Super.ru.

Свой образ артистка дополнила свободным темным пиджаком, лаконичным колье и босоножками на высоком каблуке. Лорак подписала публикацию фразой про «летящую походку в любимый сентябрь».

Кадры вызвали позитивный отклик у аудитории. Подписчики оценили стиль исполнительницы.

Фанаты осыпали Лорак комплиментами в комментариях.

Публикация вышла незадолго до личного праздника певицы. 27 сентября звезда отметит свой день рождения.

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