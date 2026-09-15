С глубоким декольте: певица Ани Лорак восхитила фанатов новым вечерним образом

сегодня в 16:07

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) продемонстрировала поклонникам новый элегантный образ. 47-летняя исполнительница выложила фотографии, на которых запечатлена в черном облегающем платье миди с глубоким декольте, сообщает Super.ru.