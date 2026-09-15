С глубоким декольте: певица Ани Лорак восхитила фанатов новым вечерним образом
Фото - © @anilorak
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) продемонстрировала поклонникам новый элегантный образ. 47-летняя исполнительница выложила фотографии, на которых запечатлена в черном облегающем платье миди с глубоким декольте, сообщает Super.ru.
Свой образ артистка дополнила свободным темным пиджаком, лаконичным колье и босоножками на высоком каблуке. Лорак подписала публикацию фразой про «летящую походку в любимый сентябрь».
Кадры вызвали позитивный отклик у аудитории. Подписчики оценили стиль исполнительницы.
Фанаты осыпали Лорак комплиментами в комментариях.
Публикация вышла незадолго до личного праздника певицы. 27 сентября звезда отметит свой день рождения.
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