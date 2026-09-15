Два участника Great North Run умерли во время полумарафона в Англии
Двое 25-летних участников полумарафона Great North Run потеряли сознание на дистанции и умерли, сообщает «Царьград».
Полумарафон Great North Run прошел в воскресенье в Великобритании. Его маршрут пролегал между Ньюкаслом и Саут-Шилдсом.
На старт вышли около 63 тысяч человек. Во время забега двое 25-летних мужчин потеряли сознание на дистанции.
Медики пытались спасти спортсменов, но сделать этого не удалось. Причины и обстоятельства их смерти пока не раскрыли. Организаторы выразили соболезнования близким погибших и сообщили, что продолжают поддерживать их семьи.
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