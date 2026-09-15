Названы пять причин снижения турпотока в Калининградской области

Хозяйка хутора в Озерском районе Виктория Корнева назвала пять причин снижения туристического потока в Калининградской области в 2026 году, сообщает «Царьград» .

Виктория Корнева рассказала в эфире паблика «Дом Советов», что на спрос повлиял общий спад туристической активности. Экскурсоводы на Куршской косе, в Зеленоградске, Светлогорске, Калининграде и Балтийске фиксируют сокращение групп, что отражается и на восточных районах области.

«Поток на восток словно отрубило», — подчеркнула Корнева.

Среди причин она назвала транспортную недоступность востока региона, сентябрьский спад из-за начала учебного года и резкие перепады погоды — от жары до штормов, из-за которых отменяли экскурсии и сплавы. Дополнительным барьером остается авиалогистика: из-за закрытого воздушного пространства над Европой рейсы в аэропорт Храброво следуют над нейтральными водами Балтийского моря. Перелет из Москвы стал в среднем на полтора часа дольше, а билеты подорожали.

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