Воскресенская больница провела более 300 операций с роботом da Vinci

Главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов рассказал о внедрении роботической хирургии, ранней онкодиагностики и цифровых сервисов для пациентов округа в 2024–2026 годах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2024 году в Воскресенской больнице установили роботическую систему da Vinci. С ее помощью хирурги выполнили более 300 сложных операций, в том числе при гигантских и сложных грыжах передней брюшной стенки. Робот-ассистированные вмешательства проводят бесплатно по полису ОМС.

В феврале 2026 года в региональном сосудистом центре начала работать вторая ангиографическая установка. Специалисты выполняют коронарографию, баллонную ангиопластику, стентирование и тромбэкстракцию из артерий сердца, головного мозга и конечностей.

Урологическое отделение стало единственным в Подмосковье, где проводят трансперинеальную fusion-биопсию предстательной железы. Методика объединяет данные МРТ и УЗИ в реальном времени: врач делает 24 прицельных забора вместо 12 случайных. Благодаря этому специалисты выявили несколько случаев рака простаты на нулевой стадии.

Около 80% хирургических вмешательств в больнице проводят лапароскопически. После операций по лечению грыж пациенты обычно встают на следующий день, выписываются через два-три дня и возвращаются к обычной жизни примерно через две недели. В стационаре работают более 1,4 тыс. сотрудников, включая 409 врачей и 809 средних медицинских работников.

С начала 2026 года диспансеризацию прошли свыше 50 тыс. жителей. Врачи выявили 12 случаев онкологии, 47 случаев скрытого сахарного диабета и почти 300 сердечно-сосудистых патологий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.