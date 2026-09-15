«Это просто кошмар»: Зверев осудил обколотую филлерами молодежь с татуажем

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев высказался с критикой в адрес молодого поколения, злоупотребляющего косметологическими процедурами. Они делают уколы филлеров и перманентный макияж, сообщает Telegram-канал Starhit .

По словам стилиста, в настоящее время молодые люди делают слишком много лишних бьюти-вмешательств. Отдельно он обратил внимание на татуаж бровей. Результат, по его словам, часто выглядит как монобровь и создает проблемы в будущем.

«Это же просто кошмарный кошмар», — сказал стилист.

Зверев отметил, что свести такой татуаж крайне сложно. При последующих пластических операциях и подтяжках лица форма бровей может искажаться и смещаться к вискам.

Шоумен подчеркнул, что не видит целесообразности подобных манипуляций в юном возрасте.

При этом стилист добавил, что лично его подобные косметологические неудачи обошли стороной. Зверев пояснил, что доверяет уход за своим лицом исключительно ответственным профессионалам, так как работа с ними исключает подобные ошибки.

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