Эндокринолог предупредила о риске некоторых видов рака из-за алкоголя

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что алкоголь связан с риском нескольких видов рака, включая колоректальный и рак молочной железы, сообщает «Царьград» .

Исследование Университета Майами показало: с 1990 по 2023 год число смертей от онкологии, связанной с алкоголем, в США выросло с 11 361 до 23 126. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале.

У мужчин 20–54 лет среди таких причин смерти лидирует колоректальный рак, у женщин того же возраста — рак молочной железы, за которым следует колоректальный. У пожилых мужчин наиболее опасны рак печени, пищевода и кишечника, у женщин — рак молочной железы.

Алкоголь повышает уровень эстрогенов и нарушает усвоение фолиевой кислоты. Этанол превращается в ацетальдегид, который повреждает ДНК. Международное агентство по изучению рака относит алкоголь к канцерогенам первой группы.

«Не призываю паниковать, но хочу снять розовые очки. Нет безопасного порога алкоголя, и молодость вас тоже не защитит», — написала эндокринолог Павлова.

Врач посоветовала свести употребление алкоголя к минимуму, не верить в пользу вина для сердца и проходить маммографию и колоноскопию по возрасту и показаниям.

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