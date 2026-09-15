Более 1,6 тысяч самозанятых столичного региона могут получать оплачиваемые больничные

В августе таким правом воспользовались 30 самозанятых граждан, которые регулярно уплачивали страховые взносы в Отделение Социального фонда России по Москве и области. Большинство участников программы выбрали максимальную страховую сумму в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Отделения.

В январе 2026 года самозанятые подали заявление о вступлении в программу добровольного страхования и шесть месяцев непрерывно перечисляли взносы. Право на оплачиваемый больничный у них появилось в августе. После закрытия листка нетрудоспособности самозанятые граждане в течение 10 рабочих дней получили выплату от Соцфонда. Ее размер зависел от суммы страхового взноса, срока его уплаты и стажа.

Программа добровольного страхования для самозанятых граждан действует с начала этого года. Чтобы получить право на оплачиваемый больничный, необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в Отделении. Это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог», на портале «Госуслуги» или в клиентской службе.

Самозанятые сами выбирают базу для расчета будущих выплат. Размер страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Взносы рассчитываются по фиксированной ставке — 3,84%. При страховой сумме в 35 тысяч рублей необходимо уплатить 1344 рубля, при выборе 50 тысяч — 1920 рублей в месяц. Перечислять взносы необходимо ежемесячно или одним платежом за год.

Оформить оплачиваемый больничный по болезни возможно через шесть месяцев после регулярной уплаты взносов. Выплаты не распространяются на получение пособий в связи с материнством.

Присоединиться к программе самозанятые Москвы и Подмосковья могут до 30 сентября 2027 года.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс.