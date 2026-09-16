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Подруги невесты устроили драку на свадьбе из-за букета

Общество

Девушку облили соком, отобрали цветы и довели до истерики на свадьбе, сообщает РЕН ТВ.

Потасовка началась после того, как невеста по традиции бросила букет в толпу подружек. Цветы оказались в руках замужней Алены. Это не понравилось ее сопернице, которая испортила победительнице платье и отобрала заветный трофей.

В итоге все закончилось тем, что девушка, отобравшая букет у Алены, пожелала ей «еще раз выйти замуж», а та заявила, что ее обидчица «замуж никогда не выйдет».

Ранее сын бывшего главы КБР и миллиардера Арсена Канокова Альберт и его избранница Лилия устроили в Нальчике свадьбу за 100 млн рублей, куда пригласили 620 гостей и знаменитых артистов.

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