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Эксперт рассказал, когда россиянам менять летние шины на зимние

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков рассказал, что менять летние шины на зимние рекомендуется при установлении среднесуточной температуры на отметке плюс 7 градусов в течение трех дней подряд, сообщает ТАСС .

По его словам, следует учитывать погодные условия, так как состав резиновой смеси летних шин не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах.

При показателях температуры ниже плюс 10 градусов покрышка теряет эластичность, сцепные свойства снижаются.

По регламенту, применение зимних шин обязательно с декабря по февраль.

Ранее автомобильный эксперт Евгений Ладушкин предупредил, что всесезонные шины не дают надежного сцепления с дорогой в мороз.

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