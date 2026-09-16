На Камчатке на территории школы ликвидировали медведя

В поселке Палана, на Камчатке ликвидировали зашедшего на территорию школы медведя, сообщает ТАСС .

Хищник проник на территорию образовательного учреждения через забор.

«Сегодня на территории средней школы поселка Палана отстрелили медведя. Он перелез через забор, после чего его встретили две работницы школы и позвонили в полицию», — рассказали в администрации муниципалитета.

В материале РИАМО разбираемся в причинах агрессивного поведения медведей в 2026 году и рассказываем, как планировать отдых в регионах, где разбушевался хищник.

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