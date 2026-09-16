На Камчатке на территории школы ликвидировали медведя
В поселке Палана, на Камчатке ликвидировали зашедшего на территорию школы медведя, сообщает ТАСС.
Хищник проник на территорию образовательного учреждения через забор.
«Сегодня на территории средней школы поселка Палана отстрелили медведя. Он перелез через забор, после чего его встретили две работницы школы и позвонили в полицию», — рассказали в администрации муниципалитета.
В материале РИАМО разбираемся в причинах агрессивного поведения медведей в 2026 году и рассказываем, как планировать отдых в регионах, где разбушевался хищник.
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