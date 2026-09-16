Движение на Песчаном путепроводе восстановлено

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Движение на Песчаном путепроводе в Москве, где в результате ДТП загорелся автомобиль, восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение по Песчаному путепроводу восстановлено», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся и загорелся.

Движение по путепроводу в сторону проспекта Маршала Жукова было перекрыто.

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