В приморской школе из-за конфликта детей подрались родители

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В одной из школ во Владивостоке между родителями учеников произошла драка, сообщает ТАСС .

Сначала драку устроили ученики, после чего вызвали родителей и организовали проверку.

«Позже участниками конфликта стали законные представители учащихся», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что конфликт произошел между отцами учеников.

Ранее на детской площадке в Тюмени произошло нападение на ребенка. Агрессорами выступили сразу несколько подростков.

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