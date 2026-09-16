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В Хабаровском крае в результате ДТП погибли три человека

Происшествия

В Хабаровском крае произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit выехала на «встречку» и столкнулась с Toyota Probox. Водители этих машин, а также пассажир Toyota погибли.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее «Газель» и фура столкнулись на трассе в Павлово-Посадском округе. Предварительно, есть погибшие.

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