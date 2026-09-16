В Домодедово открыли новую спортивную площадку

В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово завершили обновление спортивной площадки рядом со школой, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проект реализовали по программе инициативного бюджетирования при содействии депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.

За благоустройство территории проголосовали жители. Старая спортивная площадка уже не отвечала современным требованиям, поэтому ее фактически построили заново. Специалисты подготовили основание, уложили асфальт и безопасное прорезиненное покрытие, установили хоккейные борта, баскетбольные щиты, футбольные и хоккейные ворота, а также защитную сетку.

На территории появились теплые раздевалки и хозяйственный блок. Площадка рассчитана на занятия баскетболом, волейболом, мини-футболом и хоккеем.

«Рядом находятся школа, большой частный сектор и детская площадка. В результате здесь сформировалась единая спортивно-игровая зона, куда жители могут приходить всей семьей», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Глава округа призвала жителей бережно относиться к общему имуществу и сохранять новую площадку в хорошем состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.