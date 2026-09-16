«Слишком чистый» секс может быть опасен: врач назвала главную ошибку в гигиене

«Пренебрежение базовой гигиеной повышает риски. Не потому, что партнер „грязный и ужасный“, а потому что микробная нагрузка — это количественный фактор. Чем больше чужих микроорганизмов одномоментно попадает на ваши слизистые, тем выше шанс, что иммунная система не справится. Секс не должен превращаться в хирургическую операцию», — сказала Журавлева.

Почему избыточная гигиена опасна

Она пояснила, что нормальная гигиена — это теплая вода и мягкое средство для интимной зоны без отдушек и антибактериальных компонентов, подмывание до и после близости для обоих партнеров, чистое белье, свежие руки и отсутствие спринцеваний «на каждый день».

«Этого достаточно. Не нужно мыться восемь раз в день. Не нужно обрабатывать гениталии хлоргексидином перед каждым контактом. Слишком чисто — почти так же плохо, как слишком грязно, потому что вы разрушаете собственный защитный барьер. Когда человек моется слишком часто, использует агрессивные антисептики, антибактериальное мыло или спринцевания „на всякий случай“, он смывает защитную липидную пленку — естественный барьер, удерживающий влагу и не пропускающий чужеродные агенты. Микробиом разрушается: полезные лакто- и бифидобактерии гибнут, освобождая нишу для условно-патогенной флоры», — рассказала врач.

Журавлева отметила, что на коже появляются микротрещины, сухость, раздражение — и все это становится «входными воротами» для инфекций.

Что может «прицепиться» к ослабленной коже

«Грибок Candida albicans, который живет у большинства людей, при нарушении микробиома начинает бесконтрольно размножаться и дает кандидоз. Вирус контагиозного моллюска из семейства поксвирусов при нормальном иммунитете и целой коже часто не „прорастает“, но стоит барьеру ослабнуть — появляются характерные узелки.

Вирус папилломы человека может годами «дремать» в эпителии, не проявляясь, а микротравмы и снижение местного иммунитета провоцируют его активацию в виде аногенитальных бородавок», — перечислила специалист.

Она заключила, что, если целостность кожного покрова сохранена, а иммунитет в порядке, многие слабоагрессивные инфекции попросту отшелушиваются вместе с верхним слоем эпителия в свой естественный срок — примерно за 28–30 дней — и не дают никакой клинической картины. Организм справляется сам. Но только при условии, что мы ему не мешаем.

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