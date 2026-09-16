Взрывы и пожары не прекращаются: воздушная тревога опять звучит в Киеве
В украинском Киеве зафиксированы взрывы и пожары на фоне непрекращающейся атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По его данным, ночью в столице Украины поражен ряд объектов. Среди них были и складские комплексы.
Город продолжают атаковать реактивные дроны. В 06:53 по московскому времени в Киеве повторно объявили воздушную тревогу, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Над городом поднимаются столбы густого черного дыма. В местах поражения наблюдается горение. Пресс-служба Минобороны РФ атаку пока не подтверждала.
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