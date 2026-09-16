USD
Доллар США
84,24
-0.12 %
EUR
Евро
97,30
-0.47 %
CNY
Китайский Юань
12,55
0.15 %
TRY
Турецкая Лира
17,34
-0.33 %

Взрывы и пожары не прекращаются: воздушная тревога опять звучит в Киеве

Происшествия

В украинском Киеве зафиксированы взрывы и пожары на фоне непрекращающейся атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, ночью в столице Украины поражен ряд объектов. Среди них были и складские комплексы. 

Город продолжают атаковать реактивные дроны. В 06:53 по московскому времени в Киеве повторно объявили воздушную тревогу, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Над городом поднимаются столбы густого черного дыма. В местах поражения наблюдается горение. Пресс-служба Минобороны РФ атаку пока не подтверждала. 

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.               