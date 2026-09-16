Российским регионам разрешено отстреливать до 30% популяции медведей каждый год

Регионы Российской Федерации при возникновении угрозы для человека имеют право ежегодно сокращать численность медведей. Однако есть лимит — максимум на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

В ведомстве уточнили, что региональные власти обязаны регулировать численность бурых медведей при угрозе жизни и здоровью граждан, рисках распространения болезней или нанесения вреда другим животным. Лимит изъятия устанавливается в каждом субъекте индивидуально на основе общего поголовья.

При этом сам факт выхода зверя к людям не всегда влечет его ликвидацию. Неагрессивных медведей, не привыкших к питанию отходами, могут отпугивать. Решение об уничтожении принимается с учетом поведения хищника и близости к инфраструктуре.

В последнее время в России участились случаи нападения этих животных. За последний месяц только в Сибирском федеральном округе от лап медведей погибли пять человек, включая резонансный случай на Горном Алтае, где зверь вытащил из палатки и убил туристку. Всего в 2026 году появление медведей в населенных пунктах зафиксировано в 41 российском регионе.

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