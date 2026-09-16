Больше не надо считать? Какие школьные знания скоро станут ненужными из-за ИИ

В будущем искусственный интеллект действительно может взять на себя часть механической работы школьника, например, вычисления и запоминание большого количества дат, однако полностью заменить школьные предметы он не способен, сообщила РИАМО клинический психолог Ирина Грекова.

«Когда в нашу жизнь пришли калькуляторы, мы перестали считать столбиком многозначные цифры и существенно сэкономили себя время. При этом мы не перестали изучать математику, так как нам важно и нужно развивать свой мозг и память. Ведь изучение математики помогает нам развить интеллект, гибкость ума, внимательность, логику и прочие необходимые качества», — заявила эксперт.

По ее мнению, вряд ли все школьные предметы потеряют актуальность. Скорее всего они трансформируются под более актуальные потребности и задачи.

«Да, вычисления, запоминание важных дат — это точно к ИИ благодаря скорости и объему данных, а вот эмоциональные переживания, критическое мышление, рефлексия — это по-прежнему остается за человеком», — подчеркнула Грекова.

ИИ возмет на себя механическую работу примерно так же, как в свое время взял ее на себя калькулятор. А мозговая деятельность в любом случае останется за человеком, добавила психолог. Человек будет больше управлять своими знаниями, так как у него появился помощник в виде ИИ, который разгружает от рутины и позволяет высвободившееся время использовать для управления процессом и результатом.

«При этом нам по-прежнему будет важно обучаться, формировать нейронные связи и тренировать свои высшие психические функции. Это позволяет нам как можно долше сохранять биологическую молодость мозга, адаптироваться к изменениям окружающего мира и испытывать различные чувства», — заключила Грекова.

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