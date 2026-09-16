Грязнее унитаза? Какие бактерии живут на клавиатуре и смартфоне

Утверждение о том, что клавиатура или телефон грязнее унитаза, не совсем корректно. Важно не только число микроорганизмов, но и то, какие именно бактерии присутствуют. Так, большинство микробов на рабочих поверхностях являются обычными обитателями кожи и сами по себе не представляют угрозы, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«На клавиатурах, компьютерных мышках и экранах смартфонов чаще всего обнаруживаются бактерии, постоянно живущие на коже человека. Это различные виды коагулазонегативных стафилококков, микрококки и коринебактерии. Они редко вызывают заболевания у здоровых людей», — сказала доктор.

По ее словам, еще могут встречаться условно-патогенные микроорганизмы. Среди самых известных — Staphylococcus aureus, кишечная палочка (Escherichia coli), энтерококки, а иногда и бактерии рода Pseudomonas. Их появление обычно связано с нарушением правил личной гигиены, например, использованием телефона или клавиатуры сразу после туалета без мытья рук.

Еще на поверхностях могут сохраняться вирусы респираторных инфекций и грибки, особенно если устройствами пользуются несколько человек, предупредила Бурнацкая.

«Если говорить о бытовом использовании, лидером по загрязненности чаще оказывается именно смартфон. Причина проста: телефон постоянно сопровождает человека — дома, на работе, в транспорте, магазинах и даже в ванной комнате. При этом его значительно реже очищают, чем, например, рабочий стол», — пояснила врач.

Клавиатура занимает второе место. Между клавишами постепенно накапливаются пыль, остатки пищи, частицы кожи, что создает благоприятную среду для микроорганизмов. Рабочий стол загрязняется меньше, особенно если регулярно проводится влажная уборка.

При этом само количество бактерий не означает высокий риск заболевания. Для развития инфекции важно не только наличие микроорганизмов, но и их вид, концентрация, состояние иммунной системы человека и путь передачи.

Как подчеркнула терапевт, на скорость загрязнения влияют несколько факторов. В первую очередь — гигиена рук. Если человек регулярно моет руки, не ест за рабочим местом и не пользуется телефоном грязными руками, микробная нагрузка значительно ниже.

Также большое значение имеет частота уборки. Клавиатура, которую не очищали несколько месяцев, будет заметно грязнее регулярно обслуживаемой.

Дополнительными факторами становятся влажность помещения, число пользователей устройства, привычка есть во время работы и использование телефона в общественных местах. Особенно быстро загрязняются устройства, которыми пользуются сразу несколько сотрудников.

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