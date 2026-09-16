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До 19 градусов и ветер будут днем 16 сентября в Московском регионе

Общество

Днем 16 сентября в Москве и области температура воздуха ожидается от 17 до 19 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер ожидается северный и северо-западный. Скорость будет от четырех до девяти метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров опустятся до семи-девяти градусов. Сохранится переменная облачность.

Осадков не предвидится. Местами возможен туман.

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