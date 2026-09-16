До 19 градусов и ветер будут днем 16 сентября в Московском регионе Общество сегодня в 07:15

Днем 16 сентября в Москве и области температура воздуха ожидается от 17 до 19 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.