На торги выставили 14 коммерческих помещений в Южном Бутове

На открытых аукционах предприниматели могут приобрести 14 помещений для бизнеса в Южном Бутове. Площадь объектов варьируется от 45,2 до 165,7 квадратного метра, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что коммерческие помещения в жилых комплексах интересны для бизнеса за счет расположения в зонах с потенциально высокой проходимостью.

«Сейчас инвесторы могут побороться на торгах за 14 объектов в современном многоквартирном доме в Южном Бутове. Помещения находятся в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой: поблизости расположены школы, больницы и парковые территории. Площадь объектов свободного назначения варьируется от 45,2 до 165,7 квадратного метра. В них можно открыть фитнес-студии, салоны красоты, торговые точки или кафе с зоной коворкинга», — рассказал Пуртов.

Помещения находятся по адресу: Чечерский проезд, дом 15. Объекты расположены на первом этаже и имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает подведомственная Департаменту городского имущества города Москвы организация «Управление гражданского строительства».

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, жилой комплекс в Южном Бутове возвели в 2025 году в рамках столичной программы реновации. Строительство таких домов подразумевает также обеспечение жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности: первые этажи заранее отводятся под нежилые помещения, где могут размещаться магазины, сервисные организации, досуговые учреждения и другие объекты повседневного спроса.

«Комплекс, построенный в Чечерском проезде, находится в процессе заселения. Это формирует устойчивый поток потенциальных клиентов и стабильный потребительский спрос. Поэтому расположенные на первых этажах помещения могут представлять интерес для предпринимателей. Они соответствуют современным требованиям к коммерческой недвижимости, в них также предусмотрена возможность подключения к основным инженерным коммуникациям», — пояснила Соловьева.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 сентября, а сами аукционы состоятся 6 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru, а также на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы». Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Больше об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.