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Труп лежит: жесткая авария произошла в Павлово-Посадском округе

Происшествия
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«Газель» и фура столкнулись на трассе в Павлово-Посадском округе. Предварительно, есть погибшие, сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

ДТП произошло на 81-м км Горьковского шоссе. В Сети появились кадры с последствиями жесткой аварии.

На дороге «разложились» «Газель» и фура. Первый автомобиль буквально разлетелся на части после удара — множество деталей разбросаны по всей дороге. Кабина большегруза также получила сильные повреждения.

Судя по кадрам, машины в какой-то момент врезались в отбойник посередине трассы.

Также проезжающие мимо автолюбители показали окровавленного мужчину, который лежит на трассе, накрытый брезентом.

В районе ДТП образовалась пробка.

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