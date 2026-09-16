Отказ от обязательного углубленного изучения двух предметов в старших классах может снизить нагрузку на часть школьников, однако одновременно привести к дополнительным расходам родителей на репетиторов, сообщил РИАМО психолог, кандидат педагогических наук, доцент Павел Решетов.

С 1 сентября 2027 года в России вступит в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы исключительно на базовом уровне. Ключевым нововведением станет отказ от действующей нормы, обязывающей учеников выбирать не менее двух предметов для углубленного изучения. Разработка федеральных образовательных стандартов среднего общего образования осуществляется регулярно.

«Двоякое» решение

По словам Решетова, любой образовательный стандарт должен отвечать веяниям времени, новым подходам и нюансам. Это решение, с одной стороны, порождает ожидания, что школьники смогут снизить учебную нагрузку и сосредоточиться на том направлении, куда планируют поступать.

«Уже непосредственно в 11 классе по результатам своего ЕГЭ они выбирают, что лучше изучать и как сдавать. С другой стороны, напрягает то, что не сделают выбор. В последующем, возможно, от родителей потребуется больше усилий, в том числе финансовых, для того, чтобы довести своего ребенка до нужного уровня по сдаче единого государственного экзамена. И вот здесь действительно двоякое. Понять, что будет лучше, что хуже, разобраться очень тяжело. Потому что, в принципе, это дело добровольное. А отказываются или нет, это уже решение школы», — объяснил Решетов.

Проблема «не тянущих» детей

Возникает вопрос, что делать, если ребенок не справляется с углубленной программой, и учителя хотят перевести его на общий стандарт. Проблема в том, что часть детей действительно не тянет углубленное изучение, но продолжает учиться в классе, поскольку обязана завершить образование, и девать их некуда.

Это создает напряжение в педагогическом коллективе и дополнительные затраты времени. Родители при этом несут расходы на репетиторов: даже занимаясь в углубленных классах, многие обращаются к ним за дополнительной подготовкой.

Кардинальных изменений не будет

Кардинальных изменений в образовании, по мнению эксперта, не произойдет: часть детей откажется от углубленного изучения двух предметов, часть продолжит. Перекосы возможны, но они бывают в любой системе.

«Я думаю, что здесь скорее родителям надо отнестись очень внимательно к тому, что действительно выбирать, и есть ли смысл действительно такого вот отказа, в первую очередь, не в том, чтобы выбирать, а то, что отказываться стоит или нет. А с другой стороны, выбор исходит не из каких-либо пожеланий или мечтаний ребенка, а на основе серьезных анализов учебной успеваемости и интересов ребенка. Потенциал того, что он будет здесь, вот уже на первое место выходит профориентационная работа среди старшеклассников, это уже завершающий девятый класс, чтобы дети могли выбрать свои ориентиры, понять, к чему их реально тянет, где у них могут быть успехи, а где, возможно, есть амбиции и придется очень здорово повкалывать, чтобы добиться результата. Так что сегодняшнее объявление заставляет нас очень внимательно задуматься и провести подготовку среди тех, кто будет сейчас учиться», — заявил эксперт.

По мнению спикера, все зависит от детей и родителей, а отчасти — от учителей. Перекосы возможны, но не станут повсеместными. Любая система проходит адаптацию и приходит к лучшему. Новые испытания проверяют то, что востребовано в современном обществе: если раньше об искусственном интеллекте не мечтали, то теперь его необходимо изучать в школах. Это объективная потребность, а новые государственные стандарты — требование времени.

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