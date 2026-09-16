Студенты сразились в компьютерном турнире в Серпухове

В честь Дня города Серпухова, «Молодая Гвардия» совместно с сетью киберклубов провела турнир по популярной игре Counter Strike 2, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Этот многопользовательский тактический шутер от первого лица в свое время стал буквально новым витком игровой индустрии. Смысл игры заключается в командном противостоянии двух сторон, где главная цель каждого матча — победить в раундах за счет выполнения задач или уничтожения противников.

За победу боролись около 50 участников: 10 команд из Серпухова, Подольска и Чехова. На турнире собрались студенты Филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, Серпуховского колледжа, Серпуховского городского открытого колледжа, Губернского колледжа, Дашковской школы, частной школы «Квентин», а также рабочая молодежь округа. Ребята соревновались в стратегии, креативном мышлении и, главное, в умении работать в команде --- в формате честной игры.

Победителей ждали призовые места в трех номинациях, сувенирная продукция, а от киберклуба — клубные карты и бонусы на бесплатные посещения и игры. Турнирным чемпионом стала команда REVOLT из филиала военной академии РВСН им. Петра Великого.

Это не разовая акция: серия подобных турниров уже проходит в Подмосковье и с каждым разом привлекает все больше студентов — киберспорт становится для молодежи понятным и увлекательным форматом активного досуга.

Руководитель «Молодой Гвардии» Московской области, депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц отметила, что киберспорт — это тоже про технологии и развитие молодежи:

«Сегодня, как никогда, важно, чтобы молодежь развивалась в этом направлении — знала технологии и владела ими. Ребята пользуются симуляторами, дронами, и соревнования по киберспорту тоже способствуют внедрению этих технологий в нашу жизнь. Мы видим, как студенты откликаются на такой формат, — и будем продолжать развивать это направление».

Руководитель сети киберклубов Александр Федосов поблагодарил молодогвардейцев за совместную работу:

«Спасибо Молодой Гвардии, что вместе проводим такие турниры. Каждый раз — ярко, круто, настоящий праздник для ребят. Видно, как растет интерес студентов к киберспорту, как они переживают за свои команды. Замечательный формат — обязательно продолжим и будем рады новым совместным проектам».

Самые яркие эмоции, конечно, у тех, кто поднимался на первую ступень пьедестала. Команда REVOLT шла к победе всем составом — и в финальном матче выглядела слаженнее соперников.

«Молодая Гвардия» продолжит серию киберспортивных турниров в Московской области, привлекая все больше молодых людей к современному и интересному формату спортивных соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.