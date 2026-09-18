СМИ: США допускают заключение сделок с РФ до завершения конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до окончания конфликта на Украине — в рамках нового подхода к переговорам с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Американский чиновник заявил, что такие соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Как отмечают СМИ, этот подход отличается от прежней позиции Трампа.

Два источника, близких к переговорам, заявили, что Вашингтон теперь допускает заключение сделок с Россией до окончания конфликта. По оценке газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ищут новые способы заинтересовать Россию в завершении боевых действий.

О каких именно сделках может идти речь, пока неизвестно.

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