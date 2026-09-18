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В Санкт-Петербурге локализовали пожар в доме на Васильевском острове

Пожарные локализовали пожар, вспыхнувший вечером 17 сентября в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

Огонь вспыхнул в доме № 26 литера А2 на 1-й линии В. О. В расселенном жилом доме полыхала кровля на площади 500 квадратных метров.

В 1:40 18 сентября огнеборцы локализовали возгорание.

Информация о пострадавших не поступала.

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