Захарова сообщила о провокациях против избирательных участков России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокационные действия в отношении российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, сообщает ТАСС .

По ее словам, провокации идут на территории страны.

«И на территории нашей страны — вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, а также в виде огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами на ход голосования», — отметила Захарова.

Она также добавила, что подобные провокации наблюдаются и за рубежом. Она указала на попытки западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного доступа граждан к избирательным участкам, а также на информационные атаки, которые уже не являются просто провокациями.

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