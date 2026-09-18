Онищенко сообщил, какие инфекции чаще всего завозят в РФ
В Россию из других стран чаще всего попадают экзотические инфекции. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
По его словам, инфекций, которые могли бы привести к эпидемическому подъему или серьезной вспышке, среди завозных нет.
«Привозится экзотика. Эболу, слава богу, еще не привозили, холеру не привозили. Чикунгунью привозили», — отметил Онищенко.
Ранее Россия усилила санитарный контроль на границах из-за Эболы.
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