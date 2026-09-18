сегодня в 04:46

Онищенко сообщил, какие инфекции чаще всего завозят в РФ

В Россию из других стран чаще всего попадают экзотические инфекции. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, инфекций, которые могли бы привести к эпидемическому подъему или серьезной вспышке, среди завозных нет.

«Привозится экзотика. Эболу, слава богу, еще не привозили, холеру не привозили. Чикунгунью привозили», — отметил Онищенко.

Ранее Россия усилила санитарный контроль на границах из-за Эболы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.