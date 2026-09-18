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В Приангарье ликвидировали медведя, убившего двух мужчин

В Киренском округе Иркутской области охотники ликвидировали медведя, который убил двух сборщиков ягод. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает ТАСС.