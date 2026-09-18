Моряк из РФ с арестованного в Индии танкера повторно оказался в больнице
Российский моряк с арестованного у берегов Индии танкера UNITY повторно доставлен в больницу. Об этом заявила родственница члена экипажа, сообщает РИА Новости.
По ее словам, впервые мужчине стало плохо в конце августа. Его сняли с судна и привезли в портовую больницу, но уже на следующий день вернули обратно, несмотря на потребность в обследовании и наблюдении врачей.
При этом разрешения на репатриацию этого моряка не дали в обоих случаях.
Ранее судно оказалось под арестом у побережья Парадипа. На нем находятся больше 20 российских моряков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.