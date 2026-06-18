Больше 20 российских моряков месяц голодают на танкере Unity у берегов Индии

Больше 20 российских моряков месяц голодают на арестованном танкере Unity у берегов Индии. У экипажа остались последние шесть банок майонеза и несколько мешков картошки, сообщает Mash .

Один из членов экипажа рассказал, что судно уже более месяца находится под арестом у побережья Парадипа. Проблема возникла из-за долгов за топливо в размере около 500 тыс. долларов, накопившихся еще в январе 2026 года. Также компания Bluetide charter предъявила счет на 60 тыс. долларов за расходы, связанные с длительным простоем судна.

С едой все плохо: в кладовой почти ничего нет, у экипажа остались только два мешка картошки и шесть банок майонеза. На обед и ужин они получают по четыре отварные картофелины, иногда им удается поймать рыбу. Воды выдают по 1,5 литра на человека в день, что особенно тяжело переносить при 40-градусной жаре в машинном отделении. С интернетом тоже проблемы: Starlink не работает, связь можно поддерживать только через UniSim.

В состав экипажа входят моряки из разных регионов России, включая Ростов-на-Дону, Москву и Новороссийск, а также два русскоговорящих египтянина. У многих членов команды истекли контракты, а некоторые планируют уволиться из-за неприемлемых условий труда. Они связались с прокуратурой и консульством РФ в Индии через своих родственников.

9 мая танкер Unity зашел в порт Парадип, чтобы разгрузить нефть для индийской госкорпорации Indian Oil Corporation. 13 мая корабль арестовали по решению индийского суда. Судно задержали по иску поставщика топлива из ОАЭ, который утверждал, что его владельцы не заплатили за бункеровку.

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